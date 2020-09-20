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Gündem Adalet Bakanı Gül, Halil Sezaiye tepki gösterdi Yaptığı vandallık
İSTANBUL

Adalet Bakanı Gül, Halil Sezai'ye tepki gösterdi: Yaptığı vandallık!

Adalet Bakanı Gül, Halil Sezai'ye tepki gösterdi: Yaptığı vandallık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşlı bir adamı acımasızca döven şarkıcı Halil Sezai’nin yaptığının ‘vandallık’ olduğunu söyledi. Gül, “Şiddetle kınıyorum. Bir büyüğe yapılan saldırı asla kabul edilemez. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk televizyonu canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun, Tuzla’da komşusunu darp ettiği gerekçesiyle “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanmasını değerlendiren Bakan Gül, “Şiddetle kınıyorum. Bir büyüğe yapılan saldırı asla kabul edilemez. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır.” değerlendirmesini yaptı. Sanatçılar, sporcular ve siyasetçilerin özellikle kamuoyu önündeki örnek olma gibi bir misyonu bulunduğuna işaret eden Gül, “Sanat, spor birleştirir. Hele böyle meslekleri icra edenlerin daha kuşatıcı, daha birleştirici rolü olması gerekirken, bu tür görüntüler asla tasvip edilemez, büyük bir vandallıktır.” diye konuştu.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


HAKİM VE SAVCI FAİLE BAKMAZ

“Kavga görüntüleri var ama savcılık tutuklamadı” şeklide eleştiri yapıldığını söyleyen Gül, savcılığın da görüntülerin ilk etapta dosyaya gelmediğine dair açıklama yaptığını aktardı. Kavga görüntülerinin savcının önüne gelmeden, sosyal medyaya düştüğünü, sonradan savcılığa ulaştığını ifade eden Bakan Gül, savcıların her türlü delili dikkate aldığını, yargıya karşı linç kampanyası yürütülmemesi gerektiğini vurguladı. Abdulhamit Gül, “Hakim, savcı, faile bakmaz, failin kılık kıyafetine, mesleğine bakmaz, fiile bakar, delillerle bağlıdır” dedi.

Bakanlık takipte
GÜNDEM
Bakanlık takipte

CEZAEVLERİNDE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME BAŞLIYOR

“Anayasa Mahkemesi’nce hakkında ihlal kararı verilen Enis Berberoğlu TBMM’ye milletvekili olarak tekrar dönebilecek mi?” sorusu üzerine de Bakan Gül, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının henüz yazılmadığını söyledi. Gül, şöyle devam etti: “Öyle bir karar verildiği duyuruldu ama kararın gerekçesi nedir, ne şekilde verilmiştir? Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. Anayasa Mahkemesi kararı elbette bağlayıcıdır. Anayasal kurum ve tüm ilgili kuruluşlar da mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. ” Gül, cezaevlerinde görüntülü görüşmenin pilot olarak Ankara ve İstanbul’daki kadın cezaevlerinde 1 Ekim’de başlatılacağını bildirdi.

Utanmaz rezil
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