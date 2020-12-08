Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Barolarımızın ve avukatlarımızın değerli katkıları çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi ışık tutacaktır" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Yargı Reformu ile ilgili kanun paketi Meclis'ten geçti

Reformlar, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu

Öte yandan, Feyzioğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Hukukta yeni reform dönemi başlatıyoruz" açıklamasının ardından yeni dönemde gerçekleşmesini bekledikleri reformları, sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Bakan Gül’e ilettiği öğrenildi. Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ortaya konulan süreç çerçevesinde yapılmasını bekledikleri yeni reformları içeren yazıyı da Bakan Gül’e verdi. Feyzioğlu’nun, avukatların dile getirdiği talepleri de Bakan Gül’e ilettiği belirtildi.

OYNAT 01:57 Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını belirterek, internet sitelerinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacağını aktardı. BiP'te paylaş

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