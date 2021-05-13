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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Mescid-i Aksa açıklaması: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Gülden Mescid-i Aksa açıklaması: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül beraberindeki Vali Davut Gül ile Sezer Hatun Camisi'nde bayram namazı kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye veren Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini dile getirdi.

İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki bu zulmün bir an önce sona ermesi ve Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün özgürleşmesi için dua ettiklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın, vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan tavırlarla ilgili sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."

Bayram sevincinin ülke genelinde yaşandığını aktaran Gül, küslük ve dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin katlanarak arttığı bir bayram yaşamayı temenni etti.

Bakan Gül, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Pandemi koşullarında bir bayram idrak ediyoruz. İnşallah salgınla geçirdiğimiz son bayram olur. Önümüzdeki bayramlarda sağlık ve sıhhatli bayramlara kavuşuruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.

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