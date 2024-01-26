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Adalet Bakanı Tunç'tan Lahey'deki soykırım kararına ilişkin ilk değerlendirme: İsrail Adalet Divanı'nın aldığı karara acilen uymalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Lahey'deki işgalci 'İsrail davası'nı değerlendirdi. Tunç, ''İsrail Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir" açıklamasında bulundu.

16:31 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 16:57 - 26/01/2024 Cuma
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e dava açıldığını, Uluslararası Adalet Divanının davada ihtiyati tedbir kararı verdiğini anımsattı.


'İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır'


Divanın ihtiyati tedbir kararı vermesinin Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu kaydeden Tunç, şunları kaydetti:


"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir. 7 Ekim'den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir."


Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir
Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin başvurduğu davada verilen kararı değerlendirdi. 'Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir' diyen Kurtulmuş, ''Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir'' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, ''Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.

#İsrail
#Filistin
#Gazze
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