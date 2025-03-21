Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: İhbar ve delillerden haberiniz var mı?

"O dosya açılacak. O dosya soruşturmanın sonunda iddianame düzenlenirse eğer bunlar bir iddia. İddianame düzenlendiğinde tüm delilleriyle beraber kamuoyu tarafından öğrenilecek. Bu durumda şimdiden siz bir şeyler söyleyerek peşin yargıya vararak ne yapmak istiyorsunuz? Peşin yargıya vardığınız zaman utandığınızda istifa etmek zorunda kalacak mısınız? Dolayısıyla herkesin sağduyulu davranması lazım. Burada masumiyet karinesi var. Lekelenmeme hakkı var. Bunlar en temel insan hakkıdır. Soruşturmanın gizliliği ilkesi var. Bunlar hem ceza mahkemesi kanununda hem de anayasamızın ve evrensel hukukun emrettiği kurallar. Tüm bu kuralları reddedip özellikle hem soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, burada aslında detaylar soruşturmanın gizliyle ilgili orada iddialarla ilgili bir şey de söylemiyorsunuz ama topyekun reddediyorsunuz. Şunu ifade edelim bir kere. Gizli soruşturmada lehte ya da aleyhte dosyayla ilgisi olmayan, televizyon yayınları görüyoruz. Yani herkes kendi tahminine göre 'acaba geçmişte şunlar da araştırılmıştı, bunlar da mı bu dosyanın içinde', şeklinde birtakım yorumlar da yapılıyor. Tabii bunlar adli soruşturmanın gizliliğini ihlal eden hususlar. O nedenle masumiyet karinesine de dikkat edeceğiz."