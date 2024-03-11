Adalet Bakanlığı'ndan Aydın'a 2 milyarlık destek
Adalet Bakanlığı koordinesinde
Aydın'a 2002 yılından bu yana 2 milyar 447 TL'lik yatırım ve destek sağlandı.
Adalet Bakanlığı'nın ülke genelindeki projeleri, hukuki altyapının güçlendirilmesi, cezaevi tesislerinin modernizasyonu ve personel eğitimi gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hukuk sistemini güçlendirme, toplum güvenliğini ve adalete erişimi artırma amacını ile yatırımlarını sürdüren Adalet Bakanlığı koordinesinde
Aydın'a son 22 yılda 2 milyar 447 bin TL'lik yatırım ve destek sağlandı.
Adalet Bakanlığı'nın Aydın'a yönelik devam eden ve planlanan projelerle birlikte ilin hukuki altyapısının daha da güçlendirilmesi hedeflenirken
, 2002'den bu yana 283 hakim ve savcı ile bin 200 adli personelin ataması yapıldı.
Öte yandan
134 lojmanı da bünyesine kazandıran Adalet Bakanlığı 12,74 milyon TL UYAP kapsamında yatırım yaptı.
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2 saat önce