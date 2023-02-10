Adalet Bakanlığı'ndan yağmalamaya karşı hırsızlık genelgesi

Yazıda, bir suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet savcısının doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaparak suçla ilgili olarak soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulanarak şu maddelere yer verildi: