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Adalet Bakanlığı'ndan yağmalamaya karşı hırsızlık genelgesi

Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.

13:00 . 10/02/2023 Cuma
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Adalet Bakanlığı'ndan hırsızlık genelgesi

Adalet Bakanlığı'ndan hırsızlık genelgesi

Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.

Yazıda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturmaların gecikmeksizin fiziki ortamda yapılması istendi.
Yazıda, bir suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet savcısının doğrudan doğruya veya emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaparak suçla ilgili olarak soruşturma yürütmesi gerektiği vurgulanarak şu maddelere yer verildi:

-Deprem nedeniyle adliyelerin ve UYAP sisteminin zarar görmesinin 5271 Sayılı Kanunun 160 ve devamı maddeleri uyarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacak, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik koruma tedbirlerinin tereddütsüz bir şekilde uygulanacak.


-UYAP’ın kullanılamadığı durumlarda soruşturma işlemlerinin fiziki evrak üzerinden yerine getirilecek.


-UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararların engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılacak.


Yazıda ayrıca bölgelerdeki görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarının, iş ve işlemlerin gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yürütülmesi istendi.

#Adalet Bakanlığı
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2 saat önce
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Adalet Bakanlığı'ndan yağmalamaya karşı hırsızlık genelgesi
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