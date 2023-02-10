Adalet Bakanlığı'ndan yağmalamaya karşı hırsızlık genelgesi

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Adalet Bakanlığı'ndan hırsızlık genelgesi
Adalet Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmaların derhal fiziki ortamda başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.
-Deprem nedeniyle adliyelerin ve UYAP sisteminin zarar görmesinin 5271 Sayılı Kanunun 160 ve devamı maddeleri uyarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacak, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik koruma tedbirlerinin tereddütsüz bir şekilde uygulanacak.
-UYAP’ın kullanılamadığı durumlarda soruşturma işlemlerinin fiziki evrak üzerinden yerine getirilecek.
-UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararların engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılacak.
Yazıda ayrıca bölgelerdeki görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarının, iş ve işlemlerin gerekli dikkat ve özenin gösterilerek yürütülmesi istendi.