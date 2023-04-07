Adana Büyükşehir Belediyesi FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin KHK'lılara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunduğu ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğü açıklanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyelerdeki terör bağlantılarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandal uygulama
Terörle iltisaklı yüzlerce kişiye kapılarını açan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken yeni bir skandal ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptığı ortaya çıktı.
Belediye tarafından hazırlanan afişte KHK'lılara özel kart çıkarıldığı görüldü.