Adana Büyükşehir Belediyesi FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptı

İçişleri Bakanlığı, CHP'li belediyelerdeki terör iltisaklı çalışanlarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile paylaşıldığı belirtildi.