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Adana Büyükşehir Belediyesi FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptı

Terörle iltisaklı yüzlerce kişiye kapılarını açan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken yeni bir skandal ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptığı ortaya çıktı. Belediye tarafından hazırlanan afişte, KHK'lılara özel kart çıkarıldığı görüldü.

16:04 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin KHK'lılara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunduğu ortaya çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin KHK'lılara ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğü açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyelerdeki terör bağlantılarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandal uygulama

Terörle iltisaklı yüzlerce kişiye kapılarını açan CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken yeni bir skandal ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin FETÖ ve PKK kapsamında kamudan çıkarılan personele toplu taşımayı ücretsiz yaptığı ortaya çıktı.

Belediye tarafından hazırlanan afişte KHK'lılara özel kart çıkarıldığı görüldü.



Bakan Soylu CHP'li belediyelerdeki terör bağlantılarını tek tek açıkladı
Bakan Soylu CHP'li belediyelerdeki terör bağlantılarını tek tek açıkladı

Belediyelerde terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı. Soylu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde iki adli operasyonda toplam 28 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılıp, toplam dört kişinin tutuklandığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ise işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydının bulunduğunu kaydeden Soylu, altı kişinin terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini söyledi.


#Adana Büyükşehir Belediyesi
#KHK
#FETÖ
#Zeydan Karalar
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