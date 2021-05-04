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Gündem Adana Emniyeti Kuytulun 14 yaşındaki oğlunun gözaltına alındığı iddialarını yalanladı
ADANA

Adana Emniyeti Kuytul'un 14 yaşındaki oğlunun gözaltına alındığı iddialarını yalanladı

Adana’da Furkan Vakfı eski Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındaki bir grup, dün gece sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, uyarılara rağmen evlerine dönmeyince 'pandemi tedbirlerini ihlal etmekten' gözaltına alınmıştı. Bazı yayın organlarında Kuytul'un 14 yaşındaki oğlunun da emniyete götürüldüğü iddia edilmişti. Adana Emniyet Müdürlüğü, kanuna aykırı şekilde eylem yapmak isterken gözaltına alınanlar arasında, kayyum atanan ve kapatma davası süren Kuytul'un oğlu dahil 18 yaş altı kimse olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Adana Emniyeti Kuytulun 14 yaşındaki oğlunun gözaltına alındığı iddialarını yalanladı
Arşiv

Adana Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "vakıf faaliyetleri adı altında kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle kayyum atanan ve kapatma davası devam eden Adana merkezli Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşlarının provokasyon girişiminde bulunduğu olayda 14 yaşındaki çocuğun da gözaltına alındığı yönünde asılsız iddialar olduğu belirtildi.

  • Açıklamada, "İlimizde dün gece kanuna aykırı şekilde eylem yapmak isteyen ve bunun neticesinde gözaltına alınan şahıslar arasında Alparslan Kuytul'un oğlu da dahil 18 yaş altı kimse bulunmamaktadır." denildi.

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı
GÜNDEM
Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve yanındakilere gözaltı

Ne olmuştu?

Üç yıl önce 'ihtiyati tedbir kararı' ile kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından dün Gaziantep'te 3 camide 76 kişi toplandı. İmam ve müezzinler, bu kişilerden camilerden çıkmalarını istedi ancak olumsuz yanıt aldı.

  • İhbar üzerine camilere polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, camilerden çıkmamak için direnen ve devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişileri dışarı çıkarıp, gözaltın alındı.

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EGM: Provokasyon girişimi

Olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na daha önceden 'Silahlı terör örgütlerini övme' gerekçesiyle kayyum atandığı ve hakkındaki kapatma davasının devam ettiği belirtildi. Vakfın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve taraftarlarının itikaf ibadetini bahane ederek provokasyon yapmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada "Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir" denildi.

Emniyetten camideki provokasyona ilişkin açıklama: Tahrik etme amacı taşıyor
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Emniyetten camideki provokasyona ilişkin açıklama: Tahrik etme amacı taşıyor

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