Yasaklar fayda etmiyor: Mekanlar kapanınca evde toplanıp kumar oynadılar

Ekonomi

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve maske takmama cezaları yeniden yapılandırılmayacak

Vatandaşlar, borçları yeniden yapılandırma düzenlemesinden, kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi borçları, otoyol ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezaları için yararlanabiliyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarına peşin ödemede yüzde 25 indirim ya da 18 eşit taksite kadar ödeme imkanı tanınıyor