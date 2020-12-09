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ADANA

Adana haberleri: Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza

Yasaklar fayda etmiyor: Mekanlar kapanınca evde toplanıp kumar oynadılar

Adana’da, jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, kumar oynarken yakalanan 16 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 70 bin lira ceza kesildi. Kumar oynattığı ileri sürülen E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
16 kişinin koronavirüs tedbirlerine uymadan kumar oynadığı görüldü.
16 kişinin koronavirüs tedbirlerine uymadan kumar oynadığı görüldü.

Adana'nın Ceyhan ilçesi Akdam Mahallesi’ndeki evinde E.D.’nin kumar oynattığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin eve yaptığı baskında, 16 kişinin koronavirüs tedbirlerine uymadan kumar oynadığı görüldü. Kumar oynayanlara toplam 70 bin lira ceza kesildi. Kumar oynattığı ileri sürülen E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
FOTOĞRAF 6
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Bursa'da Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir internet kafenin açık olduğunu ve başka bir binanın bodrum katından internet kafeye giriş olduğunu tespit etti.
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Dün akşam saatlerinde internet kafeye baskın düzenleyen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaştı.
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Bilgisayar başında oyun oynayan ve maskeleri bulunmayan 15 kişiye kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca toplamda 61 bin 290 TL para cezası uygulandı.
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Yasağa uymayan kişilere 3 bin 186 kısıtlamadan, 900 lira da maskeden dolayı ceza kesildi.
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Ayrıca, müşterilere internet kafe hizmeti veren Y.Y. (41) isimli iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.
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Görüntülerde polis ekiplerinin internet kafeye girdiği, ışıkları açtığında ise 15 gencin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan oyun oynadıkları, polis ekiplerini görünce ise panik yapmaları yer aldı.
Pandemi zamanı oyun sevdası pahalıya patladı
Bursa'da koronavirüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken bir internet kafeye baskın yapan polis ekipleri, yasağa rağmen bilgisayar başında oyun oynayan 15 kişiye 61 bin 290 TL para cezası kesti. Polis ekiplerinin internet kafeye baskın gerçekleştirdiği anlar ise kameralara yansıdı.
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