Adana'da kargoyla yurt dışına tarihi eser kaçırmak istedi: Zanlı yakalandı

Adana'da polis, yurt dışına gönderilmek istenen kargo kolisinde kahve öğütücülerin içine gizlenmiş, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1178 sikke ile 15 metal obje ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.

1178 sikke ile 15 metal obje ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo firmasına verilen bir kolideki tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmak istendiğini belirledi.

GÜNDEM Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi

Ekipler, mahkeme kararıyla kargo firmasındaki koliyi açarak inceledi. Kolide kahve öğütücülerinin içine gizlenmiş Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1178 sikke ile 15 metal obje bulundu.

1178 sikke ile 15 metal obje ele geçirdi.

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Birçok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Koliyi kargoya veren şüpheli M.H'nin Hatay'daki evine de operasyon düzenlendi.

Zanlının evinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen gözyaşı şişesi, 28 sikke, 30 cam bilezik, 2 toprak küp ve kapak, el terazisi ve kefe ağırlığı, kulplu bakır süzgeç, kandil, toprak vazo, 2 cam yüzük, metal yüzük, metal mühür, metal bıçak, 11 çivi, 7 toprak obje ve metal hamam taşı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.