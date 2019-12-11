Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Gündem

Adalet Bakanı Gül: Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz

Adalet Bakanı Gül, "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz" dedi.