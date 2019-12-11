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Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarından 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA AA
Adana'da FETÖ operasyonu
Adana'da FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Biri doktor, 16 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

  • Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Bylock" kullandığı tespit edilen ve daha önceki soruşturmalarda şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Adana'da FETÖ operasyonu

Ekipler, doktor, eski askeri okul öğrencisi ve meslekten ihraç edilen polislerin de olduğu şüphelilerin Adana, Ankara ve Antalya'da adreslerine operasyon düzenledi.

Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

DHA
Adana'da FETÖ operasyonu

DHA
Adana'da FETÖ operasyonu

DHA
Adana'da FETÖ operasyonu

DHA
Adana'da FETÖ operasyonu
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