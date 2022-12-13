Gündem Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon
ADANA

Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon

Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden çoğunun gözaltına alındığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon
Polis, takip sonrası sahte para basan şebekeyi tespit edip, harekete geçti. Belirlenen 18 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda ele geçirilen sahte dolar, Türk lirası ve ayarı düşürülmüş cumhuriyet altınının birbiriyle irtibatlı kişilerce piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirledi.

DHA

Polis, takip sonrası sahte para basan şebekeyi tespit edip, harekete geçti. Belirlenen 18 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

DHA

Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'deki eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

DHA

Şüpheliler sağlık kontrolü sonrası emniyete getirildi. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de Adana'ya getirileceği bildirildi.

16 adrese şafak vakti sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
GÜNDEM
16 adrese şafak vakti sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Her gün 30 tanker petrol çıkıyor

Her gün 30 tanker petrol çıkıyor

'Bereketli topraklar olduğunu biliyorduk.'
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
Küçük yaştaki çocuğa istismar iddiası

​Tutuksuz sanıklar hakkında H.K.G'nin avukatı tutuklama talep etti.

​16 kişi gözaltına alındı: Eski başkan Hazinedar aranıyor.

Sırrı çözülemedi: Herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.