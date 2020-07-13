Adana merkezli altı ilde operasyon: Aralarında hemşireler de bulunuyor

Ekonomi

Bal ihracatından tatlı gelir: Türk balında dış satım geçen yıla kıyasla arttı

Türkiye'den ocak-haziran döneminde yapılan bal ihracatı yüzde 15 artarak 13 milyon 81 bin 422 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den yılın ilk yarısında 39 ülkeye 13 milyon 81 bin 422 dolar karşılığı 2 bin 984 ton bal ihraç edildi.