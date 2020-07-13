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Gündem Adana merkezli altı ilde operasyon Aralarında hemşireler de bulunuyor
ADANA

Adana merkezli altı ilde operasyon: Aralarında hemşireler de bulunuyor

Adana merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında hemşirelerin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi AA
Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı.
Adana merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, ardışık, ankesörlü ve büfe arama kaydıyla haklarında ifade beyanları bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da adresleri tespit edilen zanlılara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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  • Aralarında meslekten ihraç edilen polislerin yanı sıra aktif görev yapan hemşirelerin de bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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