|
Gündem

Adana Otogarı'nda kan donduran olay: Önce dövdü sonra boğazından bıçakladı

Adana'da bir kişi, kızıyla arkadaşlığı olduğunu iddia ettiği şahsı darbettikten sonra boğazından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs kanlar içinde kalırken, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

18:20 . 4/09/2023 Pazartesi
DHA
Kanlar içinde kalan ve şoka giren Ulaş A.'yı, esnaf sakinleştirmeye çalıştı.

Kanlar içinde kalan ve şoka giren Ulaş A.'yı, esnaf sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, sabah saatlerinde Adana Otogarı’nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki bir kişi, kızıyla arkadaşlığı olduğunu iddia ettiği Ulaş A. ile otogarda karşılaştı. Bir anda Ulaş A.'ya saldırmaya başlayan kişi, daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı etrafa savurdu. Bu sırada elinden yaralanan Ulaş A,.,daha sonra yere düştü. Şüpheli, daha sonra Ulaş A.'yı boğazından yaraladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE KALDI, ŞOKA GİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri yere yatırdıkları şüpheliyi  güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekiplerini bekleyen esnaf ise önce sandalyeye daha sonra yere oturttukları Ulaş A.'nın boğazına tampon yaptı. Kanlar içinde kalan ve şoka giren Ulaş A.'yı, esnaf sakinleştirmeye çalıştı. Ağır yaralı Ulaş A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ulaş A.'yı namus meselesi yüzünden bıçakladığını öne süren şüpheli  gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan, yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.




#Adana
#Otogar
#Bıçaklama
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
iPhone 15 ne zaman tanıtılacak, saat kaçta, nereden yayınlanacak?