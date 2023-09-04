Adana Otogarı'nda kan donduran olay: Önce dövdü sonra boğazından bıçakladı

Olay, sabah saatlerinde Adana Otogarı’nda meydana geldi. Kimliği henüz açıklanmayan 55 yaşlarındaki bir kişi, kızıyla arkadaşlığı olduğunu iddia ettiği Ulaş A. ile otogarda karşılaştı. Bir anda Ulaş A.'ya saldırmaya başlayan kişi, daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı etrafa savurdu. Bu sırada elinden yaralanan Ulaş A,.,daha sonra yere düştü. Şüpheli, daha sonra Ulaş A.'yı boğazından yaraladı. Olayı gören çevredeki esnaf araya girdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.