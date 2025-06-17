Adana'da 16 motosiklet trafikten menedildi

Adana'da yapılan denetimlerde 518 motosikleti kontrol eden ekipler, 94 sürücüye cezai işlem uyguladı, 16 motosikleti trafikten menetti.
Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Seyhan Caddesi'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 518 motosikleti kontrol eden ekipler, 94 sürücüye cezai işlem uyguladı, 16 motosikleti trafikten menetti.