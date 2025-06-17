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Adana'da 16 motosiklet trafikten menedildi

Adana'da 16 motosiklet trafikten menedildi

22:2017/06/2025, Salı
AA
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Adana'da ekipler motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Adana'da ekipler motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Adana'da yapılan denetimlerde 518 motosikleti kontrol eden ekipler, 94 sürücüye cezai işlem uyguladı, 16 motosikleti trafikten menetti.

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Seyhan Caddesi'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 518 motosikleti kontrol eden ekipler, 94 sürücüye cezai işlem uyguladı, 16 motosikleti trafikten menetti.



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