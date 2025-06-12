Maske takıp sokakta cinayet işleyen şüpheliler yakalandı

Bir fırında çalıştığı öğrenilen Barış Yılmaz, otomobiline binmek üzereyken kimliği meçhul kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yılmaz, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





Cinayet şüphelilerin tespit edilip yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelilerin R.Ü (26) ile yabancı uyruklu A.A. (24) olduğu belirlendi. Polis şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaparak 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.





Şüphelilerle, ölen şahıs arasından yaşanan bir alışveriş nedeniyle küfürleşme yaşandığı öğrenildi. Şüphelilerin de intikam almak için eylemi gerçekleştirdikleri iddia edildi.











