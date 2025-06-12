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Bitlis'te kamyonet otomobille çarpıştı: 2 kişi öldü bir kişi yaralandı

Bitlis'te kamyonet otomobille çarpıştı: 2 kişi öldü bir kişi yaralandı

16:3712/06/2025, Perşembe
IHA
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Kazaya karışan Samet K. gözaltına alındı: Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kazaya karışan Samet K. gözaltına alındı: Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Bitlis'te Samet K. yönetimindeki 65 ACL 638 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hastane Kavşağı'nda Nahit Nalçacı yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada Aysel Nalçacı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Nahit Nalçacı ile Güner M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Nihat Nalçaçı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan Samet K. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.






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