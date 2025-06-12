Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Kaza, Otoyolun Gebze ilçesi geçişi Denizli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 10 NL 021 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücü S.A. ve 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.