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Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi

Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi

16:5112/06/2025, Perşembe
DHA
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Yamaç Çetin için bugün Patlangıç Mahallesi'ndeki Ertuğrul Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Yamaç Çetin için bugün Patlangıç Mahallesi'ndeki Ertuğrul Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş isabet eden, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybeden Yamaç Çetin (3), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesiyle birlikte kanyona giden Yamaç Çetin'in başına yerinden kopan bir taş parçası isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yamaç, buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Fethiye'de özel bir hastaneye, ardından da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çetin, dün hayatını kaybetti.


Yamaç Çetin için bugün Patlangıç Mahallesi'ndeki Ertuğrul Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çetin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yamaç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



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