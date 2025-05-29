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Tekirdağ
Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

22:5329/05/2025, Thursday
AA
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Olayın ardından ihbar üzerine ekip sevk edildi.
Olayın ardından ihbar üzerine ekip sevk edildi.

Tekirdağ'da bir apartmanın beşinci katında bulunan dairenin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde apartmanın 5. katından düşen çocuk hayatını kaybetti.

Fevzipaşa Mahallesi Sevecen Sokak'taki bir apartmanın 5. katında M.Ç.(2), dairenin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#Çerkezköy
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