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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

11:4729/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
IHA
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Tekirdağ'da düzenlen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı.

Tekirdağ genelinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 10 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik geniş çaplı çalışmalar yürütüldü.


Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 7 kilo 839 gram uyuşturucu madde, 815 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 218 bin TL değerinde döviz ve Türk lirası ile birlikte 2 tabanca ele geçirildi. Söz konusu çalışmalar dahilinde 10 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Emniyet yetkilileri, uyuşturucuya karşı kararlılıkla yürütülen mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

#tekirdağ
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