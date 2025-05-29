Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 7 kilo 839 gram uyuşturucu madde, 815 adet uyuşturucu hap, yaklaşık 218 bin TL değerinde döviz ve Türk lirası ile birlikte 2 tabanca ele geçirildi. Söz konusu çalışmalar dahilinde 10 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.