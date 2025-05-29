Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da acı olay: Vidanjörün çarptığı kadın öldü

Tekirdağ'da acı olay: Vidanjörün çarptığı kadın öldü

19:2029/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Tekirdağ'daki kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'daki kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çaptığı Ayşe Zorlu (60), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıevhat Mahallesi, Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait E.Y. yönetimindeki 34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Zorlu'ya çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Zorlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zorlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, sürücü E.Y.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Tekirdağ
#Trafik kazası
#Vidanjör
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem: 29 Mayıs AFAD son depremler listesi