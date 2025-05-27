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Tırdaki 5,5 kilogram uyuşturucuyu 'Viva' buldu

Tırdaki 5,5 kilogram uyuşturucuyu 'Viva' buldu

15:1027/05/2025, Salı
IHA
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Döviz ve Türk lirası cinsinden yaklaşık 205 bin TL değerinde para da ele geçirildi.
Döviz ve Türk lirası cinsinden yaklaşık 205 bin TL değerinde para da ele geçirildi.

Tekirdağ'da durdurulan tırda dedektör köpek 'Viva' ile yapılan aramada 5 kilo 507 gram skunk maddesi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yönüne transit geçiş yapan bir tırı Çorlu Otobanı üzerinde durdurdu. Dedektör köpek 'Viva' ile yapılan detaylı aramada, aracın çekici bölümüne zulalanmış vaziyette toplam 5 kilo 507 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu transferi yaptığı belirlenen şüphelinin üzerinden döviz ve Türk lirası cinsinden yaklaşık 205 bin TL değerinde para da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.B., işlemlerinin ardından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#tekirdağ
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