Adana'da 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Orman teröristi suçüstü yakalandı.
- 4 Ekim'de Adana / Çukurova – Dörtler bölgesinde kısa sürede 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı.
- Daha önce başka yangınlar da çıkardığı anlaşılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi."
Orman teröristi suçüstü yakalandı.
4 Ekim'de Adana / Çukurova – Dörtler bölgesinde kısa sürede 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı.
Daha önce başka yangınlar da çıkardığı anlaşılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. #CezasıVar pic.twitter.com/efAloUOU8k
Orman teröristi suçüstü yakalandı.