Gündem Adanada 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı
ADANA

Adana'da 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Orman teröristi suçüstü yakalandı. 4 Ekim'de Adana / Çukurova – Dörtler bölgesinde kısa sürede 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı" denildi. Yakalanan şahsın daha önce başka yangınlar da çıkardığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Adanada 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı
Daha önce başka yangınlar da çıkardığı anlaşılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Orman teröristi suçüstü yakalandı.
  • 4 Ekim'de Adana / Çukurova – Dörtler bölgesinde kısa sürede 3 ayrı noktada orman yangını çıkartan terörist yakalandı.
  • Daha önce başka yangınlar da çıkardığı anlaşılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi."

Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor: Son 30 yılda çok sayıda sabotaj gerçekleştirdi

Ormanları PKK yakıyor
GÜNDEM
Ormanları PKK yakıyor

Orman yangınlarını PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlendi
GÜNDEM
Orman yangınlarını PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlendi
100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Bu işte kadın erkek ayrımı yok

'Bu işte kadın erkek ayrımı yok'

​İki çocuk annesi memurluğu bıraktı fabrikanın başına geçti.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.