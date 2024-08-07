|
Gündem

Adana'da art arda 3 deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre, 1'er dakika arayla, 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

05:49 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:43 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem anına ait görüntü
Deprem anına ait görüntü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi.



Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.


Vatandaşlar sokaklara çıktı.

Kozan Kaymakamı'ndan açıklama

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sabah saatlerinde meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.


Depremi hisseden Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Arslanköylü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, şu ana kadar ilçe merkezi ve depremin merkez üssü olarak belirlenen Mahyalar Mahallesi'nde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.


#Adana
#deprem
#Kozan
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmail Haniye'nin yerine geçen Hamas lideri Yahya Sinvar kimdir?