Adana'da art arda 3 deprem: Bazı evlerde çatlaklar oluştu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi.









Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı.





Vatandaşlar sokaklara çıktı.

Kozan Kaymakamı'ndan açıklama

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sabah saatlerinde meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.





Depremi hisseden Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Arslanköylü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunurken, şu ana kadar ilçe merkezi ve depremin merkez üssü olarak belirlenen Mahyalar Mahallesi'nde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.



