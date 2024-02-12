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Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdürü makamında öldürüldü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük, makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13:49 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:51 - 12/02/2024 Pazartesi
DHA
Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Samet Güdük, hastaneye kaldırıldı.
Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Samet Güdük, hastaneye kaldırıldı.

Adana'daki olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı.

Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Adana
#Zeydan Karalar
#Samet Güdük
7 saat önce
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