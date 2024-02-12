Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdürü makamında öldürüldü

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediyesi başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı. Kameralara takılan beyaz aracın sokaktan 3 kez geçtiği tespit edildi. Her ringde araca başkaları bindi. Saldırıda 3 farklı araç kullanıldığı ve gözcüler olduğu belirtiliyor. Saldırı için Mardinliler Derneği’nin toplantısının bitmesi beklendi.