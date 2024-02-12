Emniyet Terör, istihbarat ve diğer birimler ise saldırının yaşandığı noktadan başlayarak bölgedeki tüm görüntüleri topladı. Uzman ekiplerin tespitine göre, beyaz renkli bir araç olay yerine geldi ev üç kez ring atarak gözlem yaptı. Her ring sırasında araca başkalarının bindiği tespit edildi. Görüntülerde olay yerinde başka araçların da olduğu yer aldı. Saldırganlar arasında maskesiz, yüzü açık kişiler bulunduğu görüldü. Olay yerinde ise bazı gözcülerin de olduğu ve hedef noktaları gösterdikleri tespit edildi. Saldırı için ise Mardinliler Derneği’nin toplantısının bitmesi beklendi.