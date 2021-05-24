Adana'da dehşete düşüren olay: Biri otomobilde diğeri arazide iki kişinin cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede, mermi izleri bulunan otomobilin içerisindeki başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan kadının öldüğünü belirledi.
Cesetler, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan başka bir kadın cesedi daha buldu. ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Yapılan incelemenin ardından cesetler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesetler, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan araştırma sonucu otomobil içerisindeki cesedin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cesedin de Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Oğuzhan Salih yönetimindeki 16 JA 300 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti.
Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çırpan Mahallesi'ne giren şüpheli ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışsa da polis bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından Stadyum Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ç. idaresindeki 16 AJ 554 plakalı otomobile çarpan şüpheli araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
GBT sorgusunda ise cezaevinden 15 gün izinle çıktığı öğrenilen Oğuzhan Salih, basın mensuplarının Polisten neden kaçtın? sorusu üzerine “Sen misin bu devletin polisi, adamlar burada işini yapacak. Sen mi ödeyeceksin cezamıö diyerek tepki gösterdi. Basın mensuplarına saldırmaya çalışan şüpheliye polis ekipleri müdahale etti.
Yapılan kontrollerde 0.73 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen Salih'e, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, polisin dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 8 bin TL ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 15 bin 187 lira ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Polisten kaçıp kaza yaptı yakalanınca basın mensuplarına saldırmaya çalıştı
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı. Yola devam etmeye kalkan sürücü polisin havaya uyarı ateşi açması sonucu durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alınırken, gazetecilere saldırmaya çalışıp küfür etti.