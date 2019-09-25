Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.
ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNE BOMBALI SALDIRI
Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi’de sabah 07.20’de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.
Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.
Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.
1'İ POLİS 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
- Adana Valisi Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Polis otobüsüne yönelik terör saldırısına ilişkin "Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. İlk değerlendirmelere göre terör saldırısı üzerinde duruyoruz. Gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralı vatandaşlarımız var. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an itibariyle hayati tehlikesi olan kimse yok. Cam kırıkları, sesten etkilenen hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız var ama sayılar netleştikten sonra yazılı olarak bilgilendiririz" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI KARALAR: BOMBA ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bombalı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Biz de üç beş dakika önce aldık haberi, şimdi olay yerine gidiyoruz. Bir bombalı saldırı olduğunu söylediler. Yaralı olduğunu söylediler. Bundan bir süre önce basından Adana'ya saldırıyla ilgili sızma olduğunu yazmışlardı. Biz şimdi olay mahalline gidiyoruz.
Muhtemelen bomba önceden de yerleştirilmiş de olabilir. Saldırı olduğu kesin, otobüs olduğu kesin. Yaralılar var. İnşallah şehit haberi gelmez."