Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNE BOMBALI SALDIRI

Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi’de sabah 07.20’de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırın

ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

OYNAT 00:34 Adana'da polislerimize yapılan bombalı saldırı kamerada Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 i polis 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. BiP'te paylaş

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1'İ POLİS 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Adana Valisi Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Polis otobüsüne yönelik terör saldırısına ilişkin "Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. İlk değerlendirmelere göre terör saldırısı üzerinde duruyoruz. Gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralı vatandaşlarımız var. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an itibariyle hayati tehlikesi olan kimse yok. Cam kırıkları, sesten etkilenen hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız var ama sayılar netleştikten sonra yazılı olarak bilgilendiririz" dedi.

İHA Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırın

BELEDİYE BAŞKANI KARALAR: BOMBA ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bombalı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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"Biz de üç beş dakika önce aldık haberi, şimdi olay yerine gidiyoruz. Bir bombalı saldırı olduğunu söylediler. Yaralı olduğunu söylediler. Bundan bir süre önce basından Adana'ya saldırıyla ilgili sızma olduğunu yazmışlardı. Biz şimdi olay mahalline gidiyoruz.

Muhtemelen bomba önceden de yerleştirilmiş de olabilir. Saldırı olduğu kesin, otobüs olduğu kesin. Yaralılar var. İnşallah şehit haberi gelmez."

İHA Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırın

FOTOĞRAF 18 Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. İçerisinde 5 polisin bulunduğu servis midibüsünde ve çevredeki diğer araçlarda hasar meydana gelirken, patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk bilgilere göre yaralanan 1'i polis memuru, 4'ü sivil, 5 kişi, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor. Olay yerine gelerek polis yetkililerinden bilgi alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislerin bulunduğu zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Demirtaş, saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişinin yaralandığını, ancak sağlık durumlarının ağır olmadığını belirtti. Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı Adana'da, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 4'ü sivil, toplam 5 kişi hafif yaralandı. BiP'te paylaş

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