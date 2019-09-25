Gündem Adanada çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı
ADANA

Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

Adana'da çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti. Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi. Vali Demirtaş daha sonra yaptığı açıklamada terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA DHA IHA
Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı
Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNE BOMBALI SALDIRI

Alınan bilgiye göre, Selahatin Eyyubi Mahallesi’de sabah 07.20’de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar zarar gördü.

Saldırıda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA
Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırın

ADANA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu, ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Adana'da polislerimize yapılan bombalı saldırı kamerada
OYNAT 00:34
Adana'da polislerimize yapılan bombalı saldırı kamerada
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kozan yolunda çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 i polis 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.


1'İ POLİS 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

  • Adana Valisi Demirtaş, terör saldırısında 1 polis memuru ile 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI YURDAGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Polis otobüsüne yönelik terör saldırısına ilişkin "Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. İlk değerlendirmelere göre terör saldırısı üzerinde duruyoruz. Gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralı vatandaşlarımız var. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an itibariyle hayati tehlikesi olan kimse yok. Cam kırıkları, sesten etkilenen hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız var ama sayılar netleştikten sonra yazılı olarak bilgilendiririz" dedi.

İHA
Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırın

BELEDİYE BAŞKANI KARALAR: BOMBA ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bombalı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

REKLAM

"Biz de üç beş dakika önce aldık haberi, şimdi olay yerine gidiyoruz. Bir bombalı saldırı olduğunu söylediler. Yaralı olduğunu söylediler. Bundan bir süre önce basından Adana'ya saldırıyla ilgili sızma olduğunu yazmışlardı. Biz şimdi olay mahalline gidiyoruz.

Muhtemelen bomba önceden de yerleştirilmiş de olabilir. Saldırı olduğu kesin, otobüs olduğu kesin. Yaralılar var. İnşallah şehit haberi gelmez."

İHA
Adana’da çevik kuvvet servisine bombalı saldırın

Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı
FOTOĞRAF 18
Title
Merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde Kozan yolu üzerinde bugün saat 07.20'de, Çevik Kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi.
Title
İçerisinde 5 polisin bulunduğu servis midibüsünde ve çevredeki diğer araçlarda hasar meydana gelirken, patlama çevrede korku ve paniğe neden oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ilk bilgilere göre yaralanan 1'i polis memuru, 4'ü sivil, 5 kişi, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.
Title
Güvenlik şeridi çekilen bölgede Olay Yeri İnceleme ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.
Title
Olay yerine gelerek polis yetkililerinden bilgi alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, polislerin bulunduğu zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Vali Demirtaş, saldırıda 1'i polis memuru, 5 kişinin yaralandığını, ancak sağlık durumlarının ağır olmadığını belirtti.
Title
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı 1'i polis, 5 yaralı
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Adana'da polis servis aracına bombalı saldırı
Adana'da, çevik kuvvet polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında, patlama meydana geldi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre 1'i polis memuru, 4'ü sivil, toplam 5 kişi hafif yaralandı.


Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.