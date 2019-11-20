Gündem Adanada çöp kamyonunun çarptığı Suriyeli çocuk öldü, araç sürücüsü teslim oldu
ADANA

Adana'da çöp kamyonunun çarptığı Suriyeli çocuk öldü, araç sürücüsü teslim oldu

Adana'da çöp kamyonunun çarptığı Suriyeli çocuk öldü, araç sürücüsü teslim oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti. Kaza yerinden ayrılan araç sürücüsünün Şakirpaşa Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ekmek almaya giden Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti.
Ekmek almaya giden Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello, çöp kamyonetinin altında kalarak, hayatını kaybetti.

E.D. yönetimindeki ilçe belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Ova Mahallesi'nde Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello'ya çarptı. Kaza sonrası çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA
3 yaşındaki Mahmut Dello'ya çöp kamyonu çarptı.

Bu arada Ahmet ve Leyla Dello çifti ile yakınları, çocuğun cenazesini alarak polisi beklemeden kaza yerinin yakındaki evlerine götürdü.

DHA
Kaza sonrası çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Polisin bölgedeki incelemelerinin ardından Mahmut Dello'nun cenazesi evden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden ayrılan araç sürücüsünün Şakirpaşa Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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