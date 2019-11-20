Adana'da çöp kamyonunun çarptığı Suriyeli çocuk öldü, araç sürücüsü teslim oldu

E.D. yönetimindeki ilçe belediyesine ait çöp toplama kamyonu, Ova Mahallesi'nde Suriyeli 3 yaşındaki Mahmut Dello'ya çarptı. Kaza sonrası çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA 3 yaşındaki Mahmut Dello'ya çöp kamyonu çarptı.

Bu arada Ahmet ve Leyla Dello çifti ile yakınları, çocuğun cenazesini alarak polisi beklemeden kaza yerinin yakındaki evlerine götürdü.

DHA Kaza sonrası çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Polisin bölgedeki incelemelerinin ardından Mahmut Dello'nun cenazesi evden alınarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinden ayrılan araç sürücüsünün Şakirpaşa Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

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