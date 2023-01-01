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Adana’da DEAŞ'a şok operasyon: Terör örgütüne silah ve finans temini yapan 17 kişi yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda DEAŞ güdümünde hareket eden Ahlak ve Sünnet Dergisi'nin Temsilciliği’ne ve örgütün Şura Grubu olarak bilinen üyelerine 12 Eylül günü operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda DEAŞ adına propaganda, silah, finans temini ve örgüte elemen aktarımı yapan 17 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
15:20 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a şok bir operasyon yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda DEAŞ güdümünde hareket eden Ahlak ve Sünnet Dergisi'nin Temsilciliği’ne ve örgütün Şura Grubu olarak bilinen üyelerine 12 Eylül günü operasyon düzenlendi.


DEAŞ adına propaganda, silah, finans temini ve örgüte elemen aktarımı yapan 17 şüpheli yakalandı.


Adreslerde yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 av tüfeği, 5 tabanca 351 mermi, 1 polis yağmurluğu ve örgütü simgeleyen paçavralar ile çok sayıda doküman ele geçirildi.



#DEAŞ
#Adana
#operasyon
29 dakika önce
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