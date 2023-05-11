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Adana'da dokuz araç birbirine girdi: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yedi kişi öldü dokuz kişi yaralandı

Adana'da dört otomobil, iki polis aracı, iki kamyonet ve bir tır birbirine girdi. Dokuz aracın karıştığı kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken, yedi kişinin hayatını kaybettiği, yedi kişinin de yaralandığı bildirildi.

23:12 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Adana'da dokuz aracın birbirine girdiği kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi de yaralandı.

Adana'da dokuz aracın birbirine girdiği kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi de yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda 4 otomobil, 2 polis aracı, 2 kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikametinde, seyir halindeki tır belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında otoyolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yangın yerine yaklaşık 50 metre mesafede meydana gelen ve henüz sebebi öğrenilemeyen kazaya 2 kamyonet, tır, 4 otomobil ve 2 polis aracı karıştı.

Kazaya öncelikle bölgedeki itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de yönlendirildi.

Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı.

Adana Valisi Süleyman Elban da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.


#Adana
#KAZA
#Pozantı
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