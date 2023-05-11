Adana'da dokuz araç birbirine girdi: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yedi kişi öldü dokuz kişi yaralandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararını açıklaması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Kimler devreye girdi, ne oldu, hangi siyasi mühendislik çalışmaları yapıldı, onu bilemiyorum ama bildiğim bir tek şey var. Bu tip siyasal mühendislik işlerinin içinde olmadık, toplum mühendisliği içerisine hiçbir zaman girmedik'' şeklinde konuştu.