Adana'da feci kaza: Otomobil ve minibüs kavşakta çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı üzeri Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi kavşağında meydana geldi. Hasan Topal yönetimindeki 46 ACN 479 plakalı otomobil ile Cumali Cankurt (33) yönetimindeki 01 DME 14 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

İHA

Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Topal hayatını kaybetti.

Minibüste bulunan Cumali Cankurt, İsmail ve Celalettin Gök (10) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı.

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İHA

Öte yandan itfaiye ve CANKUR ekipleriyse araç içerisinde sıkışan Topal’ı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yol bir süre trafiğe kapandı.

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