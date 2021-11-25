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ADANA

Adana'da kan donduran olay: Uyuyan arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Adana'da Suriye uyruklu Abdullah D., yatağında uyuduğu sırada daha önce tartıştığı kendisi gibi Suriye uyruklu Hüseyin isimli ev arkadaşı tarafından başından, kolundan, bacağından ve karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Adanada kan donduran olay: Uyuyan arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Kendisi gibi Suriye uyruklu 3 kişiyle aynı evde yaşayan Abdullah Debo, iddiaya göre soyadı henüz öğrenilemeyen Hüseyin isimli ev arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga etti.

Diğer ev arkadaşlarının araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Yatağına geçerek uyuyan Debo, gece ev arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı.

Başından, karnından, kolundan ve bacağından defalarca bıçaklanan Debo, ağır yaralandı.

Debo, yatağında kanlar içinde kalırken, şüpheli ev arkadaşı ise kaçtı. Diğer 2 ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Debo, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Debo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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