Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Adanadaki orman yangını hızla yayılıyor 6 mahalle boşaltıldı
ADANA

Adana'da orman yangını: 6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale sürüyor

Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: 6 mahalle boşaltıldı!

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırarak büyümeye devam ederken havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale edilmeye de tekrar başlandı. Yangın yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere doğru hızla ilerlerken 6 mahalle ise jandarma tarafından tamamen boşaltıldı.

Haber Merkezi AA
Orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.
Orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

200 HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.
Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN 'KOZAN' PAYLAŞIMI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: Vatandaş araçlarıyla bölgeden kaçıyor
FOTOĞRAF 21
Title
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde sabah saat 10.00 sıralarında başlayan yangın, 14 saattir devam ediyor.
Title
Yangın bölgesindeki 6 mahalle jandarma tarafından tamamen boşaltıldı.
Title
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alandaki yangın şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor.
Title
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri bölgeye takviyeye geldi.
Title
AFAD ekipleri ve 112 ekipleri olası yaralanmalara ve mahsur kalmalara karşı bölgede hazır bekliyor.
Title
Ancak, rüzgar nedeniyle yangına müdahale edilemezken, yangın yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere doğru hızla ilerlemeye devam ediyor.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Eskimantaş Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz,” Çamlarca, Karahamzalı hep yandı. Her yer yandı, bütün bahçeler yandı. Bizde aşağılara doğru kaçıyoruz” diye konuştu. Adana’dan geldiğini söyleyen Gökhan Kandemir,” Evimizi boşaltmaya geldik. Gitti her şey, canlar yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor yapacak bir şey yok” dedi.
Title
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.
Title
Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Title
Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.
Title
Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.
Title
Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Title
Title
Title
Title
Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: Vatandaş araçlarıyla bölgeden kaçıyor
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırarak büyümeye devam ediyor. Çevre mahalledeki vatandaşlar araçlarına binerek hızla yangın bölgesinden uzaklaşıyor.


Abone Ol Google News
Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz

Düğün gününü kabusa çevirdiler, gelin hastanelik oldu.
Hızla ilerliyor!

Hızla ilerliyor!

6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale başladı.
Türkiyeninkanayan yarası

'Dere yatağında sıfır giriş bina yasaklanmalı'
O kurşun<br>benim için onurdur

O kurşun
benim için onurdur

4 yıldır vücudunda hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyor.
Arkasından<br>yedi el ateş etti

Arkasından
yedi el ateş etti

Amerika'da ikinci George Floyd olayı..
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

​4 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı.

Anlaşma tamam

Anlaşma tamam

Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakamı açıkladılar.
Köy düğününde maganda dehşeti

Köy düğününde maganda dehşeti

​Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı: Kimin ateş ettiği araştırılıyor.
Asıl dersi<br>2023'te alacaklar

Asıl dersi
2023'te alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​Türkiye'ye tuzak kuranları uyardı.
Böylesi görülmedi

Böylesi görülmedi

​Şehri çamur kapladı, 17 bina yıkıldı, 6 can kaybı var.
Enerjide<br>dengeler değişecek

Enerjide
dengeler değişecek

Türkiye'nin eli artık daha güçlü.
Pompeo örgütlüyor

Pompeo örgütlüyor

​BAE, şimdi de İsrail'in arabuluculuğuna soyundu.
Akdeniz'e<br>lojistik liman

Akdeniz'e
lojistik liman

​Kıbrıs'ta kurulacak limanın çalışmaları etüt aşamasında.
TEKNOFEST için<br>geri sayım başladı

TEKNOFEST için
geri sayım başladı

​24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek.
Namağlup şampiyon

Namağlup şampiyon

​Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti.
Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

​AFAD verilerine göre saat 21.56'da gerçekleşti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.