Adana'da orman yangını: 6 mahalle boşaltıldı havadan müdahale sürüyor
Adana'daki orman yangını hızla yayılıyor: 6 mahalle boşaltıldı!
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırarak büyümeye devam ederken havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale edilmeye de tekrar başlandı. Yangın yerleşim yerlerinin olduğu bölgelere doğru hızla ilerlerken 6 mahalle ise jandarma tarafından tamamen boşaltıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.
Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
200 HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI
Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.
Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.
Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN 'KOZAN' PAYLAŞIMI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınıp ve söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.