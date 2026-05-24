Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

19:3724/05/2026, الأحد
DHA
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Cumali Kocabey hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana gelen olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana’da sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırısına uğrayan Cumali Kocabey (26) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Cumali Kocabey’e, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan Kocabey ile olay sırasında yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

#Adana
#silahlı saldırı
#ölüm
