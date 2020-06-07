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ADANA

Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa çıkmadı

Adana’da hava sıcaklığı 39 derece ölçülürken, termometreler 47 dereceyi gösterdi. Bugün izinli olan 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmadı.

Haber Merkezi İHA
Termometreler 47 dereceyi gösterdi.
Termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları 21 Mart’tan itibaren kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara bugün saat 14.00 ile 20.00 arasında izin verildi. Ancak bugün Türkiye’yi Basra Körfezinden gelen sıcak hava dalgasının etkilemesinden dolayı hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı.

Sıcaklık nedeniyle az sayıda 65 yaş üstü vatandaş sokağa çıktı.

47 derecelik havada az sayıda yaşlı dışarı çıktı

Adana’da da meteoroloji verilerine göre gölgede hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 39 derece ölçülürken, termometreler ise 47 dereceyi gösterdi. Bu nedenle saat 14.00’ü gösterdiğinde az sayıda 65 yaş üstü vatandaş sokağa çıktı.

Atatürk Parkına gelen vatandaşlar havanın çok sıcak olduğunu bu nedenle biraz dinlenip eve gideceklerini söyledi. Bir yaşlı vatandaş ise daha fazla izin isteyerek, "Bizim de ASKİ’de PTT’de bankada işimiz var. Bu nedenle bize hafta içi de izin versinler. Bu işlerimizi halledelim" dedi.

Sıcaklık nedeniyle az sayıda 65 yaş üstü vatandaş sokağa çıktı.
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