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ADANA

Adana'da üç çocuk babası boya yaparken akıma kapılarak öldü

Adana'da üç çocuk babası boya yaparken akıma kapılarak hayatını kaybetti

Adana’da bir evin dış boyasını yapan 3 çocuk babası 28 yaşındaki bir kişi, fırçanın sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Adana'da bir kişi boya yaparken akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Adana'da bir kişi boya yaparken akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Serkan Kocabaş (28) hafta sonu ve Babalar Günü olmasına rağmen iki katlı evin dış duvarını boyamak için işe gitti.

İHA
3 çocuk babası Serkan Kocabaş (28) hayatını kaybetti.
  • Bir süre elindeki fırça ile evin duvarını damdan boyayan Kocabaş’ın fırçası evin hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kocabaş akıma kapıldı.

Kocabaş’ı fark eden vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Serkan Kocabaş boya yaparken feci şekilde hayatını kaybetti.

İşçinin, damın duvarında elinde akıma kapılmasına neden olan fırça asılı kaldı. Bu görüntü herkesin yüreğini dağladı.

Çevredeki meraklı vatandaşların da Kocabaş’ın cenazesini görmek için sosyal mesafe kuralını unutması dikkat çekti. Ayrıca meraklı vatandaşların çoğunda maske olmadığı görüldü.

Kocabaş’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
Çevredeki meraklı vatandaşların Kocabaş’ın cenazesini görmek için sosyal mesafe kuralını unutması dikkat çekti.

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