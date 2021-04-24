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Gündem Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş
ADANA

Adana'daki cinayetin nedeni belli oldu: Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!

Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!

Adana’da iki gün önce babası Halil Keser ile ağabeyi Ufuk Keser'i bıçaklayarak öldüren Ferhat Keser’in olayı uyuşturucu kullanma tartışması nedeniyle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Evde uyuşturucu kullanmaya hazırlanan Keser’in, ailesinin "uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin" uyarısına öfkelendiği ve çıkan tartışmada babası ve ağabeyini defalarca bıçakladığı tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Adanadaki cinayetin nedeni belli oldu: Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!
"Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin" uyarısına öfkelendiği için babası ve ağabeyini öldürmüş.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser ile babası Halil Keser ve annesi arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eve gelen Ferhat Keser’in ağabeyi Ufuk Keser de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

‘UYUŞTURUCUYU BIRAK, BİZİ BİTİRDİN’

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı. Ferhat Keser’in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini ‘Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin’ diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vicdansız abi: Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.
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İddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
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Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.’yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.
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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.’yu ambulansa taşıdı.
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Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı.
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Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Vicdansız abi: Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti
Bursa'da bedensel engelli kardeşi ile yaşadığı tartışma sonrası önce darp edip sonra bıçakla yaralayan Fikret U.'nun ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yakması görenlere 'pes' dedirtti.

Malatya'da iki grup arasında silahlı çatışma: Dokuz kişi gözaltında
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Olay, gece yarısı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.
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4 kişi, otomobilleriyle husumetli oldukları 5 kişinin evine gelerek tabancalarla ateş açtı.
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Evden çıkan 5 kişinin de otomobile doğru ateş açmasıyla karşılıklı çatışma çıktı. Bir süre çatışan şüphelilerden 4'ü araçlarıyla, olay yerinden uzaklaştı.
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Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, otomobille kaçan 4 kişiyi Beydağı Mahallesi'nde 4 tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
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Polis ekipleri olayın gerçekleştiği Özalper Mahallesi'ndeki 5 kişiyi gözaltına almak için eve gitti
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Polisin 'teslim olun' ikazını dinlemeyen şüpheliler için Özel Harekat polisleri çağrıldı
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Yine polisin megafonla 'etrafınız sarıldı, teslim olsun, size zarar vermeyeceğiz' ikanızı dinlemeyen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.
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Şüpheliler, operasyonun başlamasıyla ellerinde bulunan 4 tabancayla birlikte teslim oldu. Polis, teslim olan 5 şüpheliyi de gözaltına alarak, sorgulamak için karakola götürdü.
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Ölen veya yaralananın olmadığı ve toplam 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Malatya'da iki grup arasında silahlı çatışma: Dokuz kişi gözaltında
Malatya'da, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrasında polis ekiplerince önce 4 kişi tabancalarla birlikte yakalanırken, kalan 5 kişi ise sığındıkları evlerinden Özel Harekât polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayda, ölen veya yaralanan olmadı.
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