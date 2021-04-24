Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!

"Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin" uyarısına öfkelendiği için babası ve ağabeyini öldürmüş.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi 4199 Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Ferhat Keser ile babası Halil Keser ve annesi arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eve gelen Ferhat Keser’in ağabeyi Ufuk Keser de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Ferhat Keser, mutfaktan aldığı bıçakla babası ve ağabeyini defalarca bıçakladı. Keser, elinde bıçak evden çıkıp, kaçmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil Keser'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Aşırı kan kaybeden oğlu Ufuk Keser de kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

‘UYUŞTURUCUYU BIRAK, BİZİ BİTİRDİN’

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla cinayetin nedeni ortaya çıktı. Ferhat Keser’in olay günü eve gelerek uyuşturucu madde kullanmaya hazırlandığı, ailesinin kendisini ‘Uyuşturucuyu bırak, bizi bitirdin’ diye uyarması üzerine çıkan tartışmada babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

Ferhat Keser, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF 7 Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre birlikte yaşayan Fikret U. (53) ile bedensel engelli kardeşi Mesut U. (42), evde gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fikret U., Kardeşi Mesut U.’yu darp etmeye başladı daha sonra kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mesut U.’yu ambulansa taşıdı. Bu sırada evden çıkan şüpheli Fikret U., kardeşinin bulunduğu ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yaktı. Bu anlar kameralara yansırken görenleri şaşırttı. Gözaltına alınan Fikret U., İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Vicdansız abi: Engelli kardeşini bıçaklayıp başında sigara içti Bursa'da bedensel engelli kardeşi ile yaşadığı tartışma sonrası önce darp edip sonra bıçakla yaralayan Fikret U.'nun ambulansın yanına gelerek hiç bir şey olmamış gibi sigara yakması görenlere 'pes' dedirtti. BiP'te paylaş

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