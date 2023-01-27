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Adaydan umut kestiler: 6’lı Masa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

On birinci toplantısını yapan 6’lı Masa, yine Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını hedef aldı. İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştiren 9 saatlik toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada, liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını kabul etmediklerini bildirdi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplandı.

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplandı.

On birinci toplantısını yapan 6’lı Masa, yine Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını hedef aldı. İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştiren 9 saatlik toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada, liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını kabul etmediklerini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

12. TOPLANTI 13 ŞUBAT’TA

Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Toplantıda Millet İttifakı’nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğinin de konuşulduğu belirtilen açıklamada, bir sonraki toplantının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.


#6'lı Masa
#Aday
#Recep Tayyip Erdoğan
#İYİ Parti
1 saat önce
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Adaydan umut kestiler: 6’lı Masa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı
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