Adaydan umut kestiler: 6’lı Masa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

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CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplandı.
On birinci toplantısını yapan 6’lı Masa, yine Cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını hedef aldı. İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştiren 9 saatlik toplantı sonrası yayımlanan ortak açıklamada, liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını kabul etmediklerini bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa’ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.
Toplantıda Millet İttifakı’nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğinin de konuşulduğu belirtilen açıklamada, bir sonraki toplantının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.