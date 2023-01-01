Adayı kim açıklayacak: Altılı Masa'nın yeni tartışma gündeminde Karamollaoğlu ismi öne çıkıyor

Aday için istişareye başlayan 6’lı Masa'da isimden önce adayı kimin açıklayacağı konusunda spekülasyonlar yaşanıyor. Şubat ortalarında Saadet Partisi’nde yapılması beklenen on ikinci toplantıda ismin belirlenmesi ve sonrasında büyük bir organizasyonla duyurulması bekleniyor. İlanın ise jest olarak ‘Masanın ağabeyi’ Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’na bırakılabileceği ileri sürülüyor. CHP’nin başını çektiği ve kuruluşu bir yıla yaklaşan 6’lı Masa'da gündem yine aday. Ancak bu kez kimin açıklanacağı değil, adayın kim tarafından duyurulacağı konusunda gelişmeler yaşanıyor.

ŞUBAT ORTASINDA AÇIKLANABİLİR

Geçen 5 Ocak’ta Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde onuncu kez toplanan 6’lı Masa istişare mekanizmasının başladığını bildirdi. Adaylık için partiler kendi hazırlıklarını yapmaya başlarken, adayın ismine yönelik herhangi bir gelişme henüz yaşanmadı. Partiler İYİ Parti’deki on birinci zirveye hazırlanıyor ancak isim deklare edilmesi beklenmiyor.

‘TEMEL AĞABEY’E JEST!

Masanın ikinci turunun son toplantısına ev sahipliği yapacak Saadet Partisi’nde ise adayın isminin büyük ölçüde belirleneceği ifade ediliyor. Şubat ayının ortalarında yapılması beklenen bu toplantı sonrasında olası adayın kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Bu çerçevede ise 6’lı Masa'yı oluşturan bileşenlerin genel merkezlerinde adayı duyuracak isimler dolaşmaya başladı. 6 liderin ortak katılacağı bir toplantı ile açıklanması beklenen adayın isminin ise masadaki en yaşlı isim olan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu tarafından duyurulacağı ileri sürülüyor.



