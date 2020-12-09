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POLİTİKA

Adayım diyemedi en çok alkışı aldı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu?

Adayım diyemedi  en çok alkışı aldı

2021 yılı bütçe görüşmelerine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmaları damga vurdu. CHP lideri konuşurken, AK Partililer aday olması çağrısında bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının en çok alkış alan bölümü adayım diyemediği bölüm oldu TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün 2021 yılı bütçesi görüşüldü.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

2021 yılı bütçe görüşmelerine CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmaları damga vurdu. CHP lideri konuşurken, AK Partililer aday olması çağrısında bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının en çok alkış alan bölümü adayım diyemediği bölüm oldu TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçede CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu konuştuğu sırada, AK Parti ve CHP arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşandı.

Yalan ve yıkım siyaseti
GÜNDEM
Yalan ve yıkım siyaseti
  • CHP’nin gelecek seçimlerde iktidar olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, " (CHP) Oyu geri alacak, meraklanmayın; verdiği oyu geri alacak. Göreceksiniz, Allah’ın izniyle… Bakın, bir daha söylüyorum: Allah’ın izniyle göreceksiniz, ilk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Muharrem İnce mi siz mi?" diye sordu.

NET CEVAP VEREMEDİ

Kılıçdaroğlu adaylık sorularına cevap veremedi. Konu tekrar gündeme gelince AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Aday olabilecek misin?" diye sordu. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da “Aday ol, aday!” diye seslendi. Kılıçdaroğlu da “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Kim söyledi?’’ cevabını vermekle yetindi. Kılıçdaroğlu konuşması boyunca CHP sıralarından en çok alkışı adaylık tartışmasında aldı. CHP grubu Kılıçadroğlu’nu dakikalarca ayakta alkışladı.

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