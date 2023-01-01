Adaylığını açıklayıp soluğu CHP Kongresinde alan Özgür Özel'i atılan 'Kılıçdaroğlu' sloganları sinirlendirdi

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde hezimeti yaşayan CHP'de başlayan değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, "Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi" sözleriyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel, soluğu bugün CHP İzmir İl Kongresi'nde aldı.









Kongreye katılan Özel açıklamalarda bulunduğu sırada ise konuşması bir grup tarafından atılan sloganlarla bölündü.

Özgür Özel'i kızdıran sloganlar

Konuşmasını bölen, "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında", "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarına sinirlenen Özel, "Hepimiz bay Kemal'in yanındayız, hep olduk bundan sonra da olacağız." dedi.

Salondaki bir başka grubun da konuşmasını sloganlarla bölmek istemesi üzerine öfkelenen Özel, "Gençler bunu size kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı, bu talimatı veren de susturamaz." sözleriyle tepki gösterdi.











