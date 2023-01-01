Adaylığını duyuran Özgür Özel'e Veli Ağbaba'dan tam destek: Yolu açık olsun

"Bir CHP’li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün’ü, Aydın Ayaydın'ı bugün Abdüllatif Şener’i kimler CHP’ye getirip CHP’ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez."