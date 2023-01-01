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Adaylığını duyuran Özgür Özel'e Veli Ağbaba'dan tam destek: Yolu açık olsun

CHP'deki değişim hareketine öncülük eden isimlerden Özgür Özel, genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel, "Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum." dedi. Adaylığını açıklayan Özel'e CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağbaba, "Yol arkadaşım, yoldaşım, dostum CHP Grup Başkanımız Özgür Özel‘in yolu açık olsun" dedi.

Kübra Yaşar
15:12 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Veli Ağbaba-Özgür Özel

Veli Ağbaba-Özgür Özel

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim hareketinin öncülerinden Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanarak,
"Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin sorumluluğu üstlenmedi. Güven duygusunu yitiren seçmenimiz duygusal kopuşa sürüklendi"
açıklamasında bulundu.
Adaylığını açıklayan Özel'e CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan destek geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağbaba,
"Yol arkadaşım, yoldaşım, dostum CHP Grup Başkanımız Özgür Özel‘in yolu açık olsun"
dedi.

Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti

Veli Ağbaba, geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan CHP'li Abdüllatif Şener örneği üzerinden partisinin yönetimini sert sözlerle eleştirmişti.

"Birçok siyasetçi geçmişte CHP içine sokularak hep CHP’ye zarar verildi ve bu siyasetçiler hep CHP’ye oy kaybettirdiler."
diyen Ağbaba,
"Bir CHP’li olarak şunu çok net söylüyorum. Geçmişte Sinan Aygün’ü, Aydın Ayaydın'ı bugün Abdüllatif Şener’i kimler CHP’ye getirip CHP’ye bu kötülüğü yaptıysa onlar mutlaka bedel ödemeli. Ama görüyoruz ki hala bu konuda bir tek adım atılmadı bu mantık asla kabul edilmez."
ifadelerini kullanmıştı.



#Veli Ağbaba
#Özgür Özel
#CHP
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