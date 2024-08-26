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Adil Öksüz’ü yurt dışına kaçıran FETÖ'cüler tutuklandı

FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan Cihat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10:07 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:29 - 26/08/2024 Pazartesi
AA
Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir araçtan şüphelendi. Bu sırada otomobilde bulunan 2 kişi koşarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheliler takip sonucu yakalandı. Ardından kaçan aracı takibe alan ekipler, 100'e yakın kamera kaydının incelenmesi sonucu sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.


Zanlılardan birisinin FETÖ'nün kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden, kaçmadan önce onunla Üsküdar’da aynı evde kalan Cihat Yıldız olduğu belirlendi. 8 yıldır firari olan Cihat Yıldız, Öksüz’ü Üsküdar’daki evinden otogara bırakan isimdi.

Cihat Yıldız

Diğer 2 kişinin de FETÖ firarisi olduğu belirlendi.

Şüpheliler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Hainin bu tuzağına dikkat: FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medyada trollüğüyle vatandaşın cebine göz dikti

FETÖ firarisi Hakan Şükür vatandaşın cebine göz dikti. Şükür'ün tahrik edici paylaşımlar yaparak bu paylaşımlara yorum yapan vatandaşlara 'hakaret' davası açtığı yüksek miktarda tazminat talebinde bulunduğu öğrenildi. Şükür'ün bu sosyal medya şarlatanlığı ise, Türkiye'de bir sosyal medya kullanıcısına yönelik açtığı dava ile ortaya çıktı. Davalı tarafın avukatı tarafından hazırlanan dilekçede, "Davacı tahrik edici paylaşımlar yaparak insanları kışkırtmakta ve bu tarz davalar açarak bundan gelir elde etmeye çalışmaktadır. Bunları yaparken de kendisinin hiç bir gelirinin olmadığı, maddi durumunun iyi olmadığı izlenimi yaratmaya çalışmaktadır." denildi.


#Adil Öksüz
#FETÖ
#Tutuklama
1 saat önce
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