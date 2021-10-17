Adım adım Kandil'e: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/U0iILH32Wi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2021