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ANKARA

Adım adım Kandil'e: Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil Bölgesinde üç PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Adım adım Kandile: Üç terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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