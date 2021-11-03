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ADIYAMAN

Adıyaman'da eski HDP'li Behçet Yıldırım gözaltına alındı

Adıyaman'da, eski HDP'li Behçet Yıldırım, PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Adıyamanda eski HDPli Behçet Yıldırım gözaltına alındı
HDP'li vekil

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 ve 26'ncı dönem HDP Adıyaman milletvekili olan Behçet Yıldırım'ı evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alınan Yıldırım'ın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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