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Adıyaman'da Gürcistan'a kaçmaya çalışan iki müteahhit yakalandı: Vicdanım rahat

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'Vicdanınız rahat mı?' sorusuna, Yavuz Karakuş, "Vicdanım rahat, her şeyi usulüne göre yaptım" dedi.

07:32 . 13/02/2023 Pazartesi
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Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde bugün yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.


İkili gözaltına alındı.


Şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti olduğu belirlendi.


16 bin dolar ve 20 bin tl para


Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.


"Vicdanım rahat"


Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'vicdanınız rahat mı?' sorusuna Yavuz Karakuş "Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4'ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım" dedi.



#Adıyaman
#Kahramanmaraş
#Deprem
42 dakika önce
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Adıyaman'da Gürcistan'a kaçmaya çalışan iki müteahhit yakalandı: Vicdanım rahat
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