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ADIYAMAN

Adıyaman’da iki farklı kavga: Üçü ağır 27 yaralı var

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çıkan iki farklı kavga sonrası 27 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı hastanede güvenlik önlemi aldı.

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Haber Merkezi İHA
Adıyaman’da iki farklı kavga: Üçü ağır 27 yaralı var
Olay sonrasında polis ekipleri olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı hastanede güvenlik önlemi aldı.

Edinilen bilgilere göre, ilk kavgada Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi İbni Mirza Parkı önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir grup şahıs ile Kahtalı bir grup şahıs arasında tartışma çıktı.

Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yabancı uyruklu şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İkinci kavga olayı ise Kahta ilçesi Menderes Mahallesi’nde yaşı küçük çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklar arasında yaşanılan kavgaya kısa süre içerisinde aileleri de dahil oldu. Bıçaklı ve sopalı kavgada 19 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı hastanede güvenlik önlemi aldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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